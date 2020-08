Fiona Erdmann: Ehrliche Worte über das Mama-Sein

"So glücklich ich auch bin, ich habe die letzten Tage viel geweint! Es ist hier aktuell nicht umsonst so still. Ich habe einfach nicht die Energie und die Zeit, die ich gerne hätte um euch ein bisschen auf meine Reise mitzunehmen", erklärte sie, warum sie aktuell auf Instagram so wenig postet. "Wollte schon 100x etwas in meine Stories posten und dann hab ich es doch wieder nicht geschafft. Werde euch also nichts versprechen, aber vllt klappt es ja heute Abend. Wenn nicht - mein Sohn ist schuld."

Anscheinend geht es derzeit etwas turbulent zu im Leben der frischgebackenen Mutter. Erst kürzlich hatte Erdmann im RTL-Forman VIPstagram über erzählt: "Wir haben ein Haus gekauft [...], wir sind mitten im Umzug."

Auch die Geburt sei nicht ohne Koplikationen verlaufen. Das Baby lag falsch herum, was die Geburt erschwerte. Stundenlang lag Erdmann in den Wehen.

"Die Geburt war echt nicht easy-peasy. Ich war um drei Uhr nachts im Krankenhaus und er ist dann am nächsten Tag um 19 Uhr zur Welt gekommen", hatte das Model kürzlich erzählt. Erdmann Baby meldete sich ausgerechnet an, als sie und ihr Freund im Urlaub waren. Die Frühgeburt kam für das Paar völlig überraschend.