Intime Feier: Filmregisseur Quentin Tarantino hat sich getraut

Regisseur Quentin Tarantino (55) hat am Mittwoch Nägel mit Köpfen gemacht und seine israelische Freundin Daniela Pick (35) geheiratet.

Quentin Tarantinto hat sich getraut

Das Paar traute sich Medienberichten zufolge in Los Angeles. Pick trat in einem weißen Seidenkleid mit herzförmigem Ausschnitt vor den Traualtar. Dazu eine Tiara mit Schleier. Tarantino sagte in einem stilvollen, schwarzen Anzug "Ja!. Nach dem Ehegelübde posierte das frischvermählte Paar vor einer Wand aus weißen Blumen. Wie das Magazin People berichtet, folgte der intimen Hochzeitszeremonie am Abend eine größere Feier. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von der Party (hier geht's zu den Bildern), der Stars wie Harvey Keitel beiwohnten.