Filmpremiere im stürmischen Gegenwind

Kein Wunder also, dass die Familie Grimaldi, ansonsten fixer Bestandteil des Filmfestivals an der Croisette, der Premiere fernblieb. Bei diesen Absagen blieb es aber nicht: Auch der mächtige Produzentfehlte am roten Teppich. Offiziell besuchte er ein syrisches Flüchtlingscamp, allerdings ist es kein Geheimnis, dassmit der Arbeit von Regisseurnicht einverstanden war. Die beiden Hauptdarstellerundließen sich von der Kritik nicht abschrecken und stellten sich unter den Palmen tapfer der Fotografenmeute. Apropos – ein wenig wähnte man sich als Beobachter wie in der Schönheitsklinik unter Palmen. Madamezeigte sich an der Cote d’Azur auffällig faltenfrei, obwohl sie doch ihren "Mothers Little Helpers" namens Botox mit großem Trara eine Absage erteilt hatte.

Wer sonst noch auf dem 60 Meter langen roten Teppich vor dem Filmpalast von Cannes antanzen will: Pamela Anderson und Blake Lively. Die steht ihrem Mann Ryan Reynolds, der mit seinem Film "The Captive" auf eine Goldene Palme hofft, zur Seite.