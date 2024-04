Auch Trump konnte und kann seiner messerscharfen Kritik nicht entkommen. Moore coverte den 2016 Wahlkampf in "Michael Moore in Trumpland" und war einer der wenigen, die den Wahlsieg des orangenen New Yorkers prophezeite.

Gibt es etwas, das Sie an Ihrem eigenen Land mögen?

Ich liebe mein Land. Der individuelle Amerikaner, den man trifft, ist ein guter Mensch. Ich wünschte nur, dass wir kollektiv unsere Unterschiede zelebrieren würden. Denn das ist der wahre amerikanische Traum. Uns fehlt die Mentalität, dass wir alle im selben Boot sind.

Sie haben sich in Ihrem eigenen Land viele Feinde gemacht, oder?

Ja, die Republikaner attackieren mich seit Jahren, weil ich in einem meiner Bücher, „Stupid White Men“ (Dumme Weiße Männer) über die amerikanische Dummheit geschrieben und dann ein Statement abgegeben habe, dass die Amerikaner zu den dümmsten Leuten der Welt gehören. Und dann habe ich noch eins draufgesetzt und eine ganze One-Man-Comedyshow in London aufgeführt, in der es um nichts anderes ging, als wie blöd wir sind. Aber das ist natürlich eine Todsünde. Du kannst nicht das Land verlassen und dann schlecht darüber reden. Dabei habe ich nur die Wahrheit gesagt! Damals ist gerade eine Statistik rausgekommen, wonach 11 % der 18-25-Jährigen die USA nicht auf einer Landkarte finden können. Wir leben in einem System der erzwungenen Ignoranz, das in der Schule beginnt. Das Ziel ist, Amerikaner dumm zu halten – besonders was den Rest der Welt betrifft, damit sie alles glauben, was ihnen die Mächtigen einreden.

Würden Sie sich als Demokrat bezeichnen?

Im Sinn von Demokratie ja, im Sinn von Parteizugehörigkeit nein. Ich habe ein Riesenproblem mit beiden Seiten. Denn in einem Zwei-Parteiensystem hast du immer nur die Wahl des kleineren Übels.