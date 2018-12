Filme, die Hollywood-Ehen zerstört haben

By the Sea (2015)

Während der Arbeit an dem Film, in dem Jolie und Pitt ein Paar in der Beziehungskrise spielen, sei aber immer eine gewisse Schwere zu spüren gewesen, die nichts mit dem Film zu tun gehabt habe. Rund zehn Monate nach der Premiere von "By the Sea" wurde dann bekannt, dass sich Brangelina scheiden lassen.