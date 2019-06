Film über Boy George: Dieser "GoT"-Star soll ihn spielen

Er persönlich fände es toll, wenn die 23-jährige "Game of Thrones"-Schauspielerin in seine Rolle schlüpfen würde: „Die Leute werden sagen, dass sie mich nicht spielen kann, weil sie eine Frau ist. Aber als ich 17 war, wäre ich gerne so wie sie gewesen“. Sie sei also perfekt gerade weil sie weiblich ist. Der Sänger ist seit den achtziger Jahren weithin für seinen extravaganten und androgynen Stil - Make-Up inklusive - bekannt.

Dass Turner und der junge Boy George eine nahezu frappierende Ähnlichkeit teilen ist auch der Twitter-Community sofort aufgefallen.