Film-Männer: Die wahren Herzensbrecher

Sein Blick ist glasig. Sein Benehmen geschliffen. Und sein Begehren ist kompromisslos. Er. Will. Dich. Er? Wer? Er ist ein Mann und er sieht gut aus. Siehe Jude Law im Remake des Verführer-Dramas "Alfie". Oder Pierce Brosnan als Meisterdieb und Herzensbrecher in "Die Thomas Crown Affäre". Oder Hugh Grant in eigentlich jeder Rolle. Er ist der Charmebolzen, der Verführer, derjenige, der so tut, als gehe ihm nichts über echte, ehrliche Gefühle. Ein Typ Mann, der gut ankommt. Und der nicht umzubringen ist - weil im vermeintlichen Mr. Nice Guy ein Bad Boy steckt, zumindest eine kleine Dosis. Mitunter zieht er auch privat die härtere Gangart vor. Brosnan etwa, Ex-Bond und ewiger Saubermann, gab sich vor fünf Jahren etwas ungalant, als ihm ein Paparazzo auf den Pelz rückte. Seine Reaktion: Er prügelte sich mit dem Fotografen. Ein Tohuwabohu in den Medien war die Folge, kurzfristig.

Nachhaltiger ist sowieso folgende Erkenntnis: Männer mögen kommen und gehen - die Konkurrenz ist hart genug -, aber ist man samt seinem Rollenklischee fix in der zweiten Reihe installiert, hält man sich länger oben als ganz "on top of the list". Siehe Pierce Brosnan. Die kurze Bond-Periode endete schon vor 20 Jahren, mit "Mamma Mia!" gelang ihm zuletzt 2008 ein echter Hit, als Werbemodell ist der gebürtige Ire zwar ein echter Dauerbrenner, aber erst mit der Romanze "Love Is All You Need" (23. November) erlebt der bald 60-jährige Herzensbrecher nun seinen zweiten, äh, dritten Frühling.