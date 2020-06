Linkswalzer-Premiere

Zum Glück haben Ulla Reimers und Georg Sattler noch ein Wochenende vor sich, an dem sie die gelernten Tanzschritte üben können: Bereits am Montag sollen die beiden Eleven der Spanischen Hofreitschule den Linkswalzer fehlerfrei um die Ecke bringen. Denn bevor sie am 28. Juni die Fête Imperiale eröffnen, müssen sie sich einer strengen Jury stellen. „Besser ist, wenn ihr nicht gleich am Anfang drankommt“, scherzte Thomas Schäfer-Elmayer bei einer Übungsstunde in seinem Tanzstudio in der Wiener Bräunerstraße. „Ihr müsst noch viel üben. Ihr habt in den Ecken zu wenig Schwung.“