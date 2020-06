Festspiele: Salzburg läuft warm

Salzburg hat eröffnet. Bevor ab Samstag jedermann das Spiel auf dem Domplatz verfolgen will, traf sich schon am Dienstag die VIP-Vorhut auf dem Mönchsberg zum "Gipfeltreffen der Tracht", unter anderem genoss Sänger Andreas Gabalier Ausblick und Fan-Nähe. Das Restaurant "M32" ist während der Festspielzeit neben dem "Goldenen Hirsch" (Stammgast: Eliette Karajan), Dietrich Mateschitzs Hangar 7 ( Fritz Wepper, Gerard Depardieu), dem "Triangel" ( Nicholas Ofczarek), der "Blauen Gans" (gediegen), der "Stein"-Terrasse (jung), dem " Hotel Sacher" (im Vorjahr Teri Hatcher, Schwammerlessen mit Chefin Elisabeth Gürtler) und den Hotels "Markus Sittikus" und " Villa Carlton" eine der Top-Adressen der Prominenz. Apropos Sittikus und Carlton: Teile der Jedermann-Besetzung von Simon Schwarz bis Johannes Silberschneider rauschen dieser Tage im hoteleigenen Golfcar durch die Stadt. Lieber ins Privatanwesen in Fuschl lädt jährlich Marianne zu Sayn-Wittgenstein-Sayn Promi-Freunde.

Die erste große Party steigt am Samstag nach dem Jedermann im "Krimpelstätter": Premierenfeier samt traditionellem Bieranstich.