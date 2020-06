Festspiele: Salzburg für jedermann im TV

Salzburg feiert ein Fest – und acht Millionen Menschen können zuschauen. Zufall oder Absicht, aber seitdem die ehemalige Theater-Intendantin Kathi Zechner Programmchefin ist, überträgt der ORF so viele Festspiel-Highlights wie noch nie. Zechner: "Früher bin ich immer mit meinem Vater zu den Festspielen gefahren, heute ist er gebrechlich, und da ist natürlich toll für ihn, alles im Fernsehen zu genießen."

Generaldirektor Alexander Wrabetz lud Donnerstagabend zum Cocktail ins Festspielhaus, um die 12 Live-Übertragungen (von "La Bohème" mit Anna Netrebko am 1. 8. 20.15 Uhr in ORF 2 bis "Die Zauberflöte" am 6. 8. 22.15 Uhr ORF 2) zu präsentieren.

Im Dauereinsatz ist Moderatorin Barbara Rett (auch täglich 19.50 Uhr ORF III) : "Ich bin Montag angekommen, hab’ noch nicht mal die Koffer ausgepackt und nur gearbeitet." Das wird ihrer Garderobe aber nicht gut tun: "Ich hab’ ja nur Nylon-Kleidchen um 50 Euro, ich bin die billigste Frau des ORF."