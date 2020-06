Festspiele: Eine Party für Jedermann

Lustig ist das schon. Obwohl die 93. Festspiele erst nächsten Freitag offiziell eröffnet werden, herrscht in Salzburg schon Tage zuvor Hochbetrieb. Dank Intendant Alexander Pereira darf in der Mozartstadt bereits eine Woche davor mit kulturellem Hochgenuss gefeiert werden. Ob das nach seinem Abgang im Oktober 2014 so bleiben wird, ist fraglich.