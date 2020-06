Festspielball: Mozart, Tracht und Walzertanzen

Im KURIER-Interview am Samstag machte Intendant Alexander Pereira bereits kein Hehl daraus: Der Festspielball in Salzburg soll keine Konkurrenz zum Opernball werden: „Der Ball ist als großes Abschlussfest gedacht und etwas völlig anderes als ein Ball im Fasching.“ Ein gesellschaftlicher Höhepunkt am Ende der Festspielsaison sollte er heuer werden: Doch auch Rom wurde nicht über Nacht gebaut. Feste in Salzburg zu feiern ist das eine, Stimmung aufkommen zu lassen das andere. Die feine Gesellschaft in Salzburg will zum Walzer aufgefordert werden. Und das braucht viel Fingerspitzengefühl. Das wissen auch die Gastgeber des ersten Festspielballs, Alexander Pereira und Festspieldirektorin Helga Rabl-Stadler. Profis wie Andreas Lackner zu engagieren, der die Felsenreitschule mit ihren einzigartigen 96 Arkaden in einen prachtvollen Ballsaal verwandelte, hilft.