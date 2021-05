Fernsehmoderatorin: Meghan und Harry schaden ihrem Sohn Archie

"Archie ist noch ein Baby und weiß nicht, was vor sich geht. Aber Archie wird nicht ewig ein Baby sein und er wird zur Schule gehen und die Leute werden ihm Dinge über seine Mutter erzählen", stellt die Moderatorin fest. "Herauszufinden, dass die Mutter während der Schwangerschaft selbstmordgefährdet war, wird, denke ich, ziemlich hart sein."

Sie bezweifelt, dass Meghan und Harry weit genug vorausgedacht haben, was dies für ihre Kinder bedeute, so Huntley. "Ich weiß, dass sie versuchen, ihre Kinder zu schützen, indem sie nach Amerika gezogen sind, aber ich frage mich, ob das Interview richtig war, um sie zu schützen."

Sussexes sprechen offen über psychische Gesundheit

Herzogin Meghan ist derzeit zum zweitem Mal schwanger. Im März verriet sie gegenüber Oprah Winfey, dass sie und Harry diesmal ein Mädchen erwarten. Auf ihre Zeit als ranghohes Mitglied der britsichen Königsfamilie blickte die ehemalige Schauspielerin kritisch zurück. Sie habe sehr unter der Isolation und der Berichterstattung über ihre Person gelitten. "Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Das war klar und real und erschreckend und mein ständiger Gedanke", hatte sie erklärt. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit ihrem Sohn Archie schwanger. "Ich dachte, es würde alles für alle lösen", so die Herzogin von Sussex über ihre Selbstmordgedanken. Hilfe von der Royal Family habe sie laut ihren Aussagen keine bekommen: "Ich ging zu einem Senior Royal, um Hilfe zu bekommen. Mir wurde gesagt, ich könnte keine Hilfe bekommen, weil es nicht gut für die Institution wäre."

Schließlich blieb Meghan und Harry nichts anderes übrig, als ihren Rücktritt aus der ersten Reihe der britischen Royals zu verkünden. In der Doku "The Me You Can’t See" erzählte Prinz Harry, dass auch er mittlerweile proffessionelle Hilfe in Anspruch genommen habe. Meghan habe ihm diesbezüglich die Augen geöffnet. "Ich wusste, dass ich diese Frau verlieren würde, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen könnte, wenn ich die Therapie nicht machen und mich selbst reparieren würde", so Harry, der sich seit Jahren für das Thema psychische Gesundheit stark macht, über seine Entscheidung, sich Hilfe zu suchen.