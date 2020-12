Fernseh-Arzt Dr. Wimmer: Rührender TV-Auftritt nach Beerdigung seiner Tochter

Am 21. November starb die neun Monate alte Tochter von TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer, der nun bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala über den Tod seiner kleinen Tochter sprach und mit seinem Auftritt zu Tränen rührte.

"Es ist das Schwerste, als Vater loszulassen"

Ärzte hatten monatelang um das Leben von Wimmers Tochter gekämpft – vergebens. Am Freitag hatten der Fernseh-Doktor und seine Ehefrau Clara ihre Tochter Maximilia auf einem Friedhof in Hamburg beerdigt, die vor wenigen Tagen an einem bösartigen Hirntumor gestorben war. Nur einen Tag nach der Beerdigung trat Wimmer bei "Ein Herz für Kinder auf".

"Für mich wäre es schlimmer gewesen, heute nicht hierher zu kommen. Denn dann hätte der Krebs gesiegt", sagte der Trauernde Vater gegenüber Moderator Johnnes B. Kerner über seine Entscheidung, in die Sendung zu kommen.

"Es ist das Schwerste, als Vater loszulassen und dem Kind zu sagen, es darf gehen, wann es will", sagte Wimmer über den tragischen Verlust, der mit seinem Auftritt die Promis im Studio zu Tränen rührte.