Felicity Jones erwartet ihr erstes Baby

Felicity Jones (36) ist zum ersten Mal schwanger. Das bestätigte das Management des "Rogue One"-Stars gegenüber Entertainment Tonight. Auch den kleinen Babybauch der Schauspielerin durfte man schon bewundern: Bei der New Yorker Premiere ihres neuen Films "The Aeronauts", wo sie an der Seite von Eddie Redmayne spielt, ließ das schwarze Samtkleid tatsächlich wenig Spielraum für Spekulationen. Kurz danach bestätigte das Paar die Schwangerschaftsgerüchte.