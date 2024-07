Feiertag für die "großartigen Großmütter": Die jungen Promi-Omas

Aber auch unter den Promis gibt’s einige junge Omis, wie zum Beispiel Moderatorin Michelle Hunziker (47), die im März 2023 zum ersten Mal Großmutter geworden ist. Tochter Aurora Ramazzotti (27) hat einen Sohn namens Cesare zur Welt gebracht. „Ich bin stolz darauf, eine so junge Oma sein zu können, denn dann kann ich mit meinem Enkel herumtollen, ich nehme ihn mit zum Skilaufen, zum Sport, ich habe noch so viel Energie“, sagte Hunziker dazu der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera.

"Wenn nichts gut läuft, ruf deine Großmutter an“, so ein italienisches Sprichwort. In den USA wird heute, Dienstag, der nationalen Tag der großartigen Großmütter (engl. Gorgeous Grandma Day) begangen.

„Alles zu verdanken“ hat Bergdoktor-Schauspielerin Ronja Forcher (28) ihrer Oma Heidi (85). Sie habe mit ihr immer die Texte gelernt „und als ich noch nicht lesen konnte, hat sie mir die Drehbücher vorgelesen und alles erklärt“, so Forcher gegenüber der deutschen Bild.

„Oma zu sein, ist rührend, herzlich und wunderschön, und genauso schön ist auch die Gewissheit, dass man das geliebte Enkelkind nicht auf allen Ebenen beschützen und behüten soll, weil man ja eben ,nur’ die Omi ist, in meinem Fall die Mimy, so nennen mich meine Enkelkinder“, erzählte sie der Onlineplattform stadtlandmama.de.

Auch US-Superstar Lady Gaga (38) wurde von ihrer Großmutter dazu ermutigt „eine echte Veränderung in der Welt“ zu bewirken, wie sie gegenüber The Oprah Magazine erzählte. Wie heißt es doch so schön: „Omas sind kleine Stücke des Himmels auf Erden.“