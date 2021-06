Die Feierlichkeiten in den Niederlanden beginnen

Die Spiele sind zugleich Auftakt der nationalen Feiern zum Thronwechsel am kommenden Dienstag. Kronprinz Willem-Alexander wird am 30. April in Amsterdam zum König der Niederlande. Seine Mutter Beatrix (75) tritt nach 33 Jahren ab. Zuvor feierte er aber am Samstag noch seinen 46. Geburtstag im kleinen Kreis. "Das ist die Ruhe vor dem Sturm, wir werden ruhig mit unserer Familie und ein paar Freunden feiern", sagte der künftige König am Freitagabend dem niederländischen Fernsehen. Ab 30. April wird sein Geburtstag zum nationalen Feiertag. Im kommenden Jahr wird der "Koningsdag" allerdings schon am 26. April mit Volksfesten gefeiert, denn der Geburtstag von Willem-Alexander fällt dann auf einen Sonntag.

Zum Thronwechsel am 30. April 2013 haben die Niederlande umfassende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. 10.000 Polizisten werden eingesetzt. Der Luftraum über dem Zentrum wird bereits ab Montag für drei Tage geschlossen und der Schiffsverkehr stark eingeschränkt. Das Ijmeer im Norden des Zentrums ist am Dienstag zum großen Teil gesperrt.

Anti-Monarchisten dürfen an sechs Orten im Zentrum nicht vor dem Palast demonstrieren. Monarchie-Gegner hatten Bürger aufgerufen, statt in der Königsfarbe Orange in weißer Kleidung und mit weißen Luftballons zum Platz Dam zu kommen. Amsterdam erwartet mehr als 800.000 Besucher und 5000 offizielle Gäste. Dazu gehören auch Mitglieder internationaler Fürstenhäuser wie der britische Thronfolger Prinz Charles und das Kronprinzenpaar aus Japan.

Bei der Thronbesteigung von Königin Beatrix am 30. April 1980 hatten sich Hausbesetzer mit der Polizei heftige Straßenschlachten geliefert.