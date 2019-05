Fast 41 Jahre Ehe: Meryl Streep verrät ihr Beziehungs-Geheimnis

In der Erziehung sei eher Papa Don der Nachgiebige gewesen. Zu ihm kamen die Kinder, wenn es um heikle Fragen wie Taschengeld-Erhöhung oder Ausgehzeit ging. Streep sei in diesen Fragen meist eisern geblieben. Das habe für alle Seiten gut funktioniert, so der Welt-Star.

"Schwächen zu zeigen kann auch peinlich sein"

Ihr langes Eheglück schreibt die Schauspielerin dem gemeinsamen Humor und Musikgeschmack des Paares zu. Außerdem wichtig: Man solle sich jeden Tag bewusst sein, wie glücklich man sich schätzen darf, diesen Partner gefunden zu haben.

"Und ich muss auch verletzlich sein und meine Schwächen zeigen können. Sich das zuzugestehen, kann auch peinlich sein", verriet Meryl Streep. Das alles sei wichtig für eine liebevolle Beziehung.

Das wahre Geheimnis einer harmonischen Partnerschaft seien Streep zufolge nicht etwa getrennte Schlafzimmer - diese kämen für die Schauspielerin nie infrage, da ihr Sex dafür zu wichtig sei. Ihr persönliches Rezept für eine lebenslange Romanze: getrennte Badezimmer.