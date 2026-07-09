Swifties zahlten 25 Dollar für Hochzeitsfeier-Müll

Zigarettenstummel, Trinkhalme und anderer Abfall: Fans von Taylor Swift haben je 25 Dollar (21,92 Euro) für auf der Straße eingesammelte Überreste der Hochzeit des Popstars mit US-Footballer Travis Kelce gezahlt. Dies berichtete der New Yorker Künstler Justin Gignac, der den Müll am vergangenen Wochenende rings um den Madison Square Garden eingesammelt hatte. Dort feierten Swift und Kelce ihre riesige Hochzeitsparty mit rund tausend Gästen.

Gignac sammelte auf den Straßen rings um die Veranstaltungsarena auch Verschlüsse von Wasserflaschen, Schlecker-Reste, polizeiliche Absperrbänder, Besteckteile sowie einen einzelnen linken AirPod-Kopfhörer ein. Und selbst einen Ovulationstest zur Schwangerschaftsplanung fand er.