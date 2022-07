Fan bloßgestellt: Til Schweiger verscherzt es sich mit seinen Followern

Dass er der Frau nicht einfach ehrlich geantwortet hat, finden aber nicht alle seine Follower sympathisch. Im Kommentarbereich unter dem Clip häufen sich bitterböse Kommentare, in denen Schweigers Anhänger ihre Enttäuschung über ihr Idol zum Ausdruck bringen.

"Das ist ja gemein. Da traut sie sich, ihn anzusprechen und dann sowas", schreibt ein User und fügt ein weinendes Smiley hinzu. "Ob die Dame zugestimmt hat, dass sie hier lächerlich gemacht wird?", fragt sich jemand. "Vielleicht will die Dame gar nicht gefilmt werden", pflichtet ein anderer bei.

"Schön bloßgestellt", meint ein Instagram-Nutzer über Frau, die in dem von Schweiger hochgeladenen Video zu sehen ist. "Keiner hat es verdient, auf Insta so präsentiert/bloßgestellt zu werden, nur weil sie sich traut, einen Star anzusprechen. Das war nicht nötig", schreibt ein anderer - nur um einige der Kommentare zu nennen, in denen Til Schweiger zurechtgewiesen wird.