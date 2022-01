Familienzwist: Promis, die mit ihren Geschwistern zerstritten sind

In den vergangenen Tagen ging der Streit zwischen Popstar Britney Spears und ihrer j├╝ngeren Schwester Jamie Lynn weltweit durch die Medien. Immer wieder meldeten sie sich zum erneuten Schlagabtausch auf Social Media, nachdem die j├╝ngere Spears-Schwester in einem TV-Interview f├╝r ihre neue Autobiografie die Werbetrommel r├╝hrte und dabei auch ├╝ber den "Baby One More Time"-Star sprach. Nach l├Ąngerem Hin und Her k├Ânnte es bei Britney und Jamie Lynn Spears nun sogar vor Gericht gehen.

Doch auch andere Promis haben seit Jahren Streit mit ihren Geschwistern. Bei manchen f├╝hrten die famili├Ąren Feindseligkeiten sogar zum Kontaktabbruch, so wie es etwa ├╝ber die britischen Royals Prinz Harry und seinen Bruder Prinz William hei├čt.

Diese Promis streiten mit ihren Geschwister