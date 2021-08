Familienfehden: Stars, die mit ihren Eltern gebrochen haben

Adele

Auch Sängerin Adele hat keine innige Beziehung zu ihrem Vater Mark Evans. Als sie sich 2017 bei der Grammy-Preisverleihung für die Auszeichnung für ihr Album "Hello" bedankte, bezeichnete sie ihren langjährigen Manager Jonathan Dickins als ihren Ersatz-Papa, während sie ihren Vater öffentlich bloßstellte. "Wir sind seit zehn Jahren zusammen und ich liebe dich, als wärst du mein Vater. Ich liebe dich so, so sehr. Ich liebe meinen Vater nicht, das ist die Sache. Das bedeutet nicht viel. Ich liebe dich, wie ich meinen Vater lieben würde", so die Musikerin damals. Mark Evans gestand gegenüber der "Sun", dass seine Alkoholsucht sein Verhältnis zu seiner Tochter negativ geprägt habe. "Ich habe jeden Tag zwei Liter Wodka und sieben oder acht Pints ​​Stella leer gemacht", gestand er damals. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1999 war Evans in Depressionen gerutscht und hatte sein Elend in Alkohol ertränkt. "Ich war nicht für meine Tochter da, wie ich es hätte sein sollen und ich habe das jede Sekunde jeden Tages bis zu diesem Moment bereut. Es zerreißt mich innerlich", warf sich Adeles Vater vor.