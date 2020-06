Falscher Influencer betrog weltweit Opfer um Millionen Euro

"Hushpuppi", wie Abbas sich auf Instagram nennt, entwickelte eine perfide Masche, um an das Geld seiner Follower zu gelangen. Diese lockte er auf gefälschte Webseiten und verleitete sie zu Bestellungen, wie Dailymail berichtet. Das überwiesene Geld streifte er offenbar ebenso ein, wie die Kreditkarteninfos seiner Opfer.

Nun soll das FBI den 38-Jährigen in seiner Wohnung in Dubai festgenommen haben. Insgesamt seien im Rahmen des Einsatztes etwa 30 Millionen Euro Bargeld und Luxusautos beschlagnahmt worden. Zudem sollen die Email-Adressen von etwa zwei Millionen Opfern sichergestellt worden sein. Laut Dailymail habe Abbas außerdem zwölf Komplizen gehabt, die ihm bei seinen Betrügereien in Europa, Nigeria und den USA unterstützten. Der Gesamtschaden soll sich auf etwa 380 Millionen Euro belaufen.