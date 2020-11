Falsche Entscheidungen: Wenn Schauspieler TV-Rollen bereuen

Stephen Dillane

Drei Jahre lang gab der britische Schauspieler Stephen Dillane in der erfolgreichen Fantasy-Serie "Game of Thrones" Stannis Baratheon. Ein Fan der HBO-Show ist er selbst jedoch nie geworden. Nach seiner Zeit bei "GoT" lästerte Dillane, die Show nur einzuschalten, um sie wieder auszuschalten, weil er ihr nicht folgen könne. In besonders vielen Szenen war er nicht zu sehen - was vielleicht der Grund war, warum er die Handlung nach eigenen Angaben nicht verstand. "Ich hatte keine Ahnung, was ich tue", erzählte er 2017 gegenüber der New York Times. "Ich wusste nicht, was los war, bis wir mit dem Dreh fertig waren, und dann war es zu spät."