"Falco lebt": Falco-Buch als Psychotherapie

KURIER: " Falco lebt" erscheint am 15. März im Handel. Was erfahren wir von ihm, was wir noch nicht wussten?

Beatrice Castaldi: Es ist kein Aufdecker-Buch. Ich habe es eigentlich für mich geschrieben, das war wie eine Therapie. Ich habe den Schmerz, der mich so lange begleitet hat, dadurch aufgearbeitet.



Welchen Schmerz mussten Sie verarbeiten?

Mein erster Mann ist acht Tage nach unserer Hochzeit am 14. 7. 2007 neben mir im Bett gestorben. Plötzlicher Herztod. Es war ein Albtraum. Ich hatte alles verloren, musste aus meiner Luxuswohnung in Monaco in ein kleines Loch ziehen und habe eineinhalb Jahre am Boden geschlafen. Ich habe Tag und Nacht Falco gehört. Mein zweiter Mann hat mich dann gerettet. Wir haben am 4. 12. 2010 geheiratet. Aber er ist sehr gewalttätig. Letzten Herbst bin ich dann vor ihm zu meiner Freundin nach Wien geflohen und habe wieder nur Falco gehört. Sie brachte mich auf die Idee dieses Buchs.