Fällt Hochzeit ins Wasser? Trennungsgerüchte um Lady Gaga

"Sie haben die Hochzeitspläne nur vorübergehend auf Eis gelegt, weil Gaga derzeit eine sehr stressige Zeit hat", so der Intimus der Sängerin, die für den Film "A Star is Born" dieses Jahr für den Oscar nominiert ist.

Krisengerüchte waren erstmals laut geworden, als sich Carino nicht an Gagas Seite bei den Grammys blicken ließ. Die 32-Jährige hatte sich bei der Preisverleihung zudem ohne ihren 400.000 Dollar-Verlobungsring präsentiert. Laut dem Insider kein Grund zur Beunruhigung: "Sie trug den Ring nicht, weil sie vor hatte auf der Bühne zu performen."

Gaga hatte in der Vergangenheit schon einmal eine Verlobung gelöst. Am Valentinstag 2015 hatte Schauspieler Taylor Kinney um ihre Hand angehalten. Die Beziehung hielt insgesamt fünf Jahre, scheiterte aber schließlich am vollen Terminkalender der Musikerin.