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Extrem-Hitze: Roland Kaiser sagt Konzert trotz Spenderlunge nicht ab

Kinder haben hitzefrei, Spitzensportler verschieben Wettkämpfe - doch ein Senior zieht durch.
26.06.2026, 15:22

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Roland Kaiser steht in einem dunklen Anzug mit Krawatte und Einstecktuch vor einem blauen Hintergrund und spricht in ein Mikrofon.

Kinder haben hitzefrei, Spitzensportler verschieben Wettkämpfe - doch ein Senior zieht durch: Roland Kaiser (74), Veteran der deutschen Schlagerszene, hat seinen für Freitagabend geplanten Open-Air-Auftritt auf dem Schlossplatz im oberfränkischen Coburg ungeachtet der großen Sommerhitze nicht abgesagt. Das Konzert werde lediglich um eine halbe Stunde nach hinten verlegt und soll um 20.30 Uhr starten, teilten die Veranstalter mit. Der Deutsche Wetterdienst hat für Freitag für Coburg eine Warnung vor extremer Hitze herausgegeben.

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Kaiser, der bei seinen Konzerten üblicherweise in Anzug und Krawatte auftritt, war bis vor einigen Jahren schwer lungenkrank und kommunizierte dazu auch offen. Seit 2010 lebt der Sänger („Sieben Fässer Wein“) mit einer Spenderlunge. In den vergangenen Jahren feierte er im Alter von über 70 Jahren noch einmal große Erfolge. Vor allem bei seinen Live-Auftritten strömen Fans in Scharen in Stadien und Hallen.

kurier.at, Agenturen, kat  | 

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