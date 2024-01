Explosive Dreiecksbeziehung im Dschungelcamp: Eifersuchtsdrama eskaliert

Zwei Frauen, ein Mann, keine Ruhe: In der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sorgt eine Art Dreiecksbeziehung mittlerweile für explosive Stimmung. In der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge musste Reality-Sternchen Kim Virginia (28) ansehen, wie "Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar (27) sich im Wassertümpel an ihren Ex Mike Heiter (31) klammerte, um den Boden nicht zu berühren.

Virginia und Lahouar: Streit um Mike Heiter

Doch Virginia, die offenbar noch Gefühle für Heiter empfindet, interpretierte die Situation anders und zeigte sich "wirklich schockiert" von ihrer "Freundin", mit der sie schon einen Wellness-Urlaub geplant habe und der sie sexuelle Avancen vorwarf. "Sie springt auf seinen Schwanz vor meinen Augen". Lahouar ließ dies nicht auf sich sitzen und erklärte: "Du bist eine richtig grauenvolle Kreatur." Die Mitcamper zeigten sich mehr und mehr genervt von Virginia. Heiter vermutete, es gehe ihr vor allem um "ihr Ego".