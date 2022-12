"Exorzist"-Star Ellen Burstyn (90): "Frauen dürfen Heldinnen sein"

Ihre Rollen suchte sie sorgfältig aus. "Ich wollte Frauen als Heldinnen darstellen, weil es das ist, was sie sind. Frauen waren entweder Teufelinnen oder Ehefrauen, die zu Hause blieben während ihre Ehemänner stets hinauszogen, um die Welt zu retten. Oder sie waren Prostituierte. Oder sie waren Opfer. Ich wollte Rollen, wo Frauen auch einmal Heldinnen sein dürfen", sagte Burstyn einmal im Interview mit dem Guardian. Sie räumte aber auch ein, dass ihr das nicht immer gelang. "Ich bin in meiner Karriere an einen Punkt gekommen, wo jede Art der Arbeit willkommen war."

Eines bereut sie aber: Sie hat den Part der gnadenlosen "Oberschwester Ratched" (in „Einer flog über das Kuckucksnest, 1975) abgelehnt. Louise Fletcher ( 2022 mit 84) griff zu und gewann den Oscar.

Wie hart das Geschäft sein kann, erfuhr Burstyn während der Dreharbeiten zum Gruselschocker "Der Exorzist": Bei einem Stunt wurde sie zu Boden geschleudert und böse am Rücken verletzt. Da erwartete sie an sich, dass Regisseur William Friedkin (87) sofort abbrechen würde. "Aber ich sah, wie er den Kameramann am Arm berührte, damit dieser näher kam. Ich schrie mir die Seele aus dem Leib und zwischen meinen Schmerzensschreien sagte ich: 'Dreh‘ die verdammte Kamera ab!'"