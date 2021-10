Ex-Promis: Weg vom Fenster, aber immer noch steinreich

Jamie Lynn Spears

Dank der Bekanntheit ihrer älteren Schwester Britney Spears wurde auch Jamie Lynn Spears in den Nuller-Jahren einem breiteren Publikum bekannt. Zu sehen war sie unter anderem in der Fernsehsendung "Zoey 101". 2013 erschien ihre erste Solo-Single "How Could I Want More". Am Ende konnte sich Jamie Lynn Spears aber weder als Schauspielerin noch als Sängerin einen großen Namen machen. Seit 2014 ist Britneys Schwester mit Jamie Watson verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Das Vermögen von Jamie Lynn Spears wird auf rund 6 Millionen Dollar geschätzt.