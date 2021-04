Ex-Profi Kicker Ashley Cain trauert um achtmonatige Tochter

Ashley Chains Tochter erneut im Spital

Weil eine Chemotherapie nicht angeschlagen hatte, hatte das Paar entschieden, seinen Nachwuchs zu sich zu holen. Wie unter anderem die Daily Mail berichtete, wurde die Tochter des MTV-Stars erst vor wenigen Tagen erneut in die Klinik eingeliefert. In einer Instagram-Story erzählte Cain, dass sein Kind aufgrund von starkem Nasenbluten ins Krankenhaus gebracht werden musste. Den Eltern wurde mitgeteilt, dass Azaylia eine Bluttransfusion brauche. "Es war eine unglaublich intensive Zeit, aber wir sind nun sicher zu Hause", berichtete der "Ex on the Beach"-Star Mitte April.