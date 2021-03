Ex-GNTM-Model Tessa Bergmeier packt über sexuelle Belästigung aus

In der vierten Staffel von "Germany's Next Topmodel" ging Tessa Bergmeier als "Oberzicke" in die Geschichte von GNTM ein. Danach absolvierte das deutsche Model eine Reihe an Auftritten in diversen Reality-Shows. Auch privat sorgte die heute 33-Jährige für Schlagzeilen. So bekannte sich Bergmeier 2012 offen zu ihrer Bisexualität. 2015 brachte die ehemalige GNTM-Kandidatin eine Tochter zur Welt. 2019 wurde sie erneut Mama eines Mädchens. Seitdem ist es ruhiger um die einstige Skanalnudel geworden. Nun meldet sich Bergmeier mit ernsten Worten zurück.

Tessa Bergmeier über sexuelle Belästigung

Auf Instagram verrät das Model, Opfer sexueller Übergriffe geworden zu sein. Als junges Mädchen sei sie sexuell belästigt worden, schreibt Bergmeier. Die Erfahrung habe bleibende Auswirkungen hinterlassen.

"Ich habe Angst, wenn ich nach 21 Uhr das Haus allein verlasse, ich wechsle öfters die Straßenseite oder meine Schritte werden schneller, den Schlüssel in der geballten Faust", erzählt Bergmeier.

Sie erinnere sich an einige extreme Erinnerungen zurück.

"Einmal, da war ich 16, da hielt ich ein Auto an um in den abgelegen Ort zu kommen, in dem mein Elternhaus steht. Mich nahm ein junger Typ mit, ich versuchte ihm Anweisungen zu geben, wo er abbiegen sollte, er tat es nicht. Er fuhr eine Straße vorher auf einen Hof, fasste mir zwischen die Beine, mit den Worten: 'Komm du willst es doch auch!'", beschreibt sie die traumatisierende Erfahrung. "Dann ging alles ganz schnell, ich schnallte mich wie in Trance ab, riss die Tür auf und rannte so schnell ich konnte."