Mutter in großer Sorge: Nathalie Volk von Freund Timur kontrolliert?

Alles Vorwürfe, die Nathalie Volk nicht unkommentiert gelassen hat. In einer Instagram-Story stellte sie klar, von ihrem Freund nicht kontrolliert zu werden. "Da hat gerade eine Person über mich geredet, die auf Mitleid gemacht hat", sagte Volk über ihre Mutter. In ihre Beziehung mit Timor will sie sich nicht reinreden lassen. "Ich blockiere nur Leute, die mich versuchen zu beeinflussen. Ich bin alt genug, dass ich mir von niemanden sagen lassen muss, was gut für mich ist", teilte das Model seiner Mutter mit.

Sie hätte vor ihrem Freund keine "Angst" - trotz seiner wilden Vergangenheit. Im Gegenteil. Er gefalle ihr wie er ist. Ihren Followern macht sie unmissverständlich klar: "Ich bin eine Geisel? Äh, nö!"

Timur Akbulut wurde 2010 wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt, vor zwei Jahren wurde er vorzeitig Entlassen und lebt seitdem auf Bewährung. Über ihr Leben an der Seite des ehemaligen Hell-Angels-Rocker hatte Nathalie Volk erst kürzlich der Gala erzählt: "Das Leben in der Türkei mit Timur ist sehr schön. Wir arbeiten dort auch gemeinsam und haben große Pläne."