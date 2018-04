Butler enthüllt: Diana hatte Affäre mit diesem Rockstar

Offenbar hat Lady Dianas ehemaliger Butler Paul Burrell erneut Details über das Liebesleben der Prinzessin ausgeplaudert: Zumindest behauptet Lisa Oldfield, die Ehefrau des australischen Ex-Politikers David Oldfield, Dianas Ex-Angestellter habe ihr während ihrer gemeinsamen Zeit im australischen Dschungelcamp anvertraut, dass die britische Prinzessin eine Affäre mit Rockstar Bryan Adams gehabt habe.

Diana: Heimliche Treffen mit Bryan Adams?

Über eine angebliche Romanze des Musikers und der Prinzessin, die sich 1996 nach Dianas Scheidung von Prinz Charles abgespielt haben soll, wurde in der Vergangenheit bereits viel spekuliert. Auch Dianas Ex-Butler habe sich nun damit gebrüstet, dass er den Musiker für heimliche Treffen mit er Prinzessin in den Palast eingeschleust habe.

"Ja, Diana und Bryan Adams hatten Mitte der 90er was am Laufen", erzählte der "Real Housewives of Sydney"-Star zu Gast in der Radioshow "Celeb HQ".

"Offenbar hatte Paul die Aufgabe, ihn im Kofferraum seines Autos in den Kensington Palast zu schmuggeln", behauptete Oldfield weiter, die zusammen mit Burrell in der diesjährigen der Staffel von "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! Australia" teilgenommen hat.