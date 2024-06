Evangeline Lilly: "Lost"-Star geht mit 44 in Schauspiel-Pension

Evangeline Lilly gibt Rücktritt bekannt

Die Schauspielerin teilte auf Instagram ein Video, welches 2006 am Set von "Lost" auf Hawaii aufgenommen wurde. Darin wird sie gefragt, wo sie sich in zehn Jahren sieht.

"Ich habe Angst davor, dieses vor dem Rest der Schauspielwelt zuzugeben, doch idealerweise würde ich in zehn Jahren eine ehemalige Schauspielerin sein. Ich würde gerne eine Familie haben und schreiben, sodass ich potenziell das Leben von Leuten auf eine noch menschlichere Weise beeinflussen kann", erklärt sie daraufhin.

In dem Posting gab Lilly auch ihren überraschenden Rücktritt bekannt. Sie sei "so voller Freude und Zufriedenheit" und bereit, "ihre Vision auszuleben". "Ich danke Gott, wie gesegnet ich bin. Abzutreten scheint für mich die einzige klare Wahl zu sein. Reichtum und Berühmtheit können manchmal zum Fürchten sein, aber den Schritt in dein Dharma zu machen, tauscht die Angst gegen Erfüllung aus", fügte sie hinzu.