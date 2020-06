Eva Maria Marold: Kinderwunsch in Afrika

Ein verregneter Nachmittag im Wiener Prater. Seitdem Eva Maria Marold Mutter ist, kommt sie noch lieber hierher. Je nachdem, wie sie bei Kasse ist, bekommen Elias (4 Jahre) und Kelvin (8) fünf bis 10 Euro "Fahrtgeld". Meist endet der Familien-Ausflug mit einem Besuch im Schweizerhaus, wo sie dem KURIER bei Backhenderl und einem Seidl von ihrem ersten Roman "Zu wahr, um schön zu sein" erzählt.

Alles begann vor einem Jahr, als Brigitte Sinhuber vom Amalthea-Verlag ihren Solo-Abend "Working Mum" sah (nächste Termine in der Walfischgasse am 28.9., 9.10. und 28.10.) und die Idee gebar, ein Buch daraus zu machen. Eva Maria Marold: "Es ist ein Roman, aber die Protagonistin heißt so wie ich Eva, ist auch Single und Schauspielerin. Und es wird beschrieben, wie es ihr so geht, wen sie trifft und welche Begebenheiten – insbesondere in Afrika – ihr Leben verändern. Nur meine engsten Freunde – und die kommen auch im Buch unter anderen Namen vor – werden wissen, was der Wahrheit entspricht und was erfunden ist."