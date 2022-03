"Euphoria"-Star Sydney Sweeney hat sich mit Jonathan Davino verlobt

Sie ist an der Seite von Zendaya in der preisgekr√∂nten Serie "Euphoria" zu sehen, die aktuell mit der zweiten Staffel Fans begeistert. Sydney Sweene spielt in der HBO-Produktion die hochemotionale und Cheerleaderin Cassie Howard, die den Verlust ihres Vaters mit sexuellen Aff√§ren zu kompensieren versucht. Im Gegensatz ihrem Serien-Charakter hat die Schauspielerin privat aber allen Grund zum Gl√ľcklichsein.

Sydney Sweene: Verlobung mit Jonathan Davino

Wie US Weekly best√§tigt, soll sich Sweene mit ihrem Freund Jonathan Davino verlobt haben. Am Montag hatte das Paar bereits Verlobungsger√ľchte angeheizt, als die Serien-Darstellerin mit einem Diamantring am rechten Ringfinger gesichtet wurde. Page Six hatte Fotos von Sweene mit dem vielsagenden Klunker ver√∂ffentlicht.

Seit vier Jahren sind die aus Washington stammende 24-Jährige und Davino zusammen. Nun sollen die beiden Hochzeitspläne schmieden.