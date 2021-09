ESC-Teilnehmer Hayko stirbt mit 48 an Corona

Der armenische Sänger Hayko ist im Alter von nur 48 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Seit 21. September hatte sich der Sänger bereits in einem kritischen Zustand befunden, nachdem er an Covid-19 erkrankt war. Nun bestätigte Shushan Danielyan, der Chefarzt der der Staatlichen Medizinischen Universität Eriwan, im armenischen Staatsradio, dass Hayko verstorben ist.

ESC-Sänger stirbt im Alter von 48 Jahren

Bekannt wurde Hayko, durch seine Teilnahme am Eurovision Song Contest im Jahr 2007. In Helsinki trat er damals mit dem Song "Anytime You Need" auf. Im Finale erreichte er mit 138 Punkten den 8. Platz. In Armenien sowie in den Nachbarländern Armeniens zählte Hayko zu den bekanntesten Musikern.

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Eurovision Song Contest zollte man dem Musiker Tribut: "Wir sind sehr traurig über den Tod des armenischen Künstlers Hayko. Hayko vertrat sein Land beim Eurovision Song Contest 2007, wo er mit seiner berührenden Ballade 'Anytime You Need' den 8. Platz belegte. Du wirst immer in unseren Herzen sein". Auch zahlreiche Fans zeigen sich betroffen und drücken ihre Anteilnahme aus.