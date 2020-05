Es lebe das noble Varieté!

Im Frühjahr erzählte Spitzenkoch Reinhard Gerer erstmals über sein Comeback: „Ich plane was Eigenes. In Wien, für Wien...“ Mehr wollte er nicht verraten.

Freitagabend war es endlich so weit: Der haubengekrönte Doyen des gehobenen Geschmacks eröffnete zehn Jahre nachdem er das Gourmet-Theater in die Stadt gebracht hatte, seinen kulinarischen „Spiegelpalast“ neben dem Wiener Gasometer.

„Ich stehe jetzt wieder selber in der Küche und bestimme, was und wie viel auf den Teller kommt. Dadurch sind die Portionen automatisch großzügiger“, verriet der 60-jährige Steirer und deutete stolz auf sein rundes Bäuchlein. Aber nicht nur mit dem 4-Gang-Menü, das mit hochwertigen Produkten aus dem Hause Höllerschmid und Aibler zubereitet wird, will der Gaumen-Zauberer punkten: „Wir setzen auf höchste Qualität. Das fängt bei den Stoffhandtüchern auf der Toilette an und endet bei Spitzenweinen vom ,Mayer am Pfarrplatz‘ oder vom ,Wieninger‘.“

Bunter Abend