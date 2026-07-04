Es ist offiziell! Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet

Von „Secret Gardens“, „Sparkling Nights“ und natürlich „Romeo und Julia“ singt Popstar Taylor Swift in ihren Songs. Und genau diese romantische Stimmung soll sie jetzt auch bei ihrer Hochzeit mit dem Football-Spieler Travis Kelce im Madison Square Garden in New York eingefangen haben.

Wurde zuerst noch von einem eigens aufgebauten Schloss in der Halle gesprochen, wurde das zwar später wieder dementiert, dennoch soll sich die Location in einen riesigen Garten verwandelt haben, wie ein Insider gegenüber dem Magazin „People“ gesagt hat. Im Vorfeld der Hochzeit herrschte strenge Geheimhaltung, der Bereich um den Madison Square Garden war hermetisch abgeriegelt. Davor war sogar noch ein großes weißes Zelt aufgebaut, in das die Autos der Gäste fuhren, um sie vor neugierigen Blicken zu schützen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/KENA BETANCUR / KENA BETANCUR Ein riesiges weißes Zelt wurde vor dem Madison Square Garden aufgebaut

Umso überraschender war es, dass es in der Nacht auf Freitag dann ein offizielles Statement gab, aus dem „People“ zitiert und das auch in Auszügen auf dem Instagram-Kanal der Kelce Brothers gepostet wurde. „Der Zeremonie haben beide Familien beigewohnt, geleitet wurde sie von Adam Sandler“, wurde da etwa bekannt gegeben. Außerdem hatte Taylor keine Brautjungfern im herkömmlichen Sinne. Ihr Trauzeuge war ihr Bruder Austin Swift, für Travis Kelce übernahm diese Rolle wiederum sein Bruder Jason Kelce. „Die Looks für die Hochzeitszeremonie von Braut und Bräutigam wurden von Christian Dior Haute Couture entworfen. Sie stammen von Jonathan Anderson, Creative Director der Dior Women’s-, Men’s- und Haute-Couture-Kollektionen, und wurden in enger Zusammenarbeit mit Braut und Bräutigam gestaltet“, heißt es gegenüber People. Taylors Schuhe waren von Louboutin, der Schmuck von Cartier. Unter den Hochzeitsgästen waren Model Gigi Hadid, Schauspieler Bradley Cooper, seine Kollegin Selena Gomez, Sängerin Camila Cabello, Sänger Ed Sheeran, Model Karlie Kloss und viele mehr.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Bing Guan Hochzeitsgäste Taylor Swift Schauspielerin Selena Gomez Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/KENA BETANCUR Hochzeitsgäste Taylor Swift Schauspieler Jason Sudeikis Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/KENA BETANCUR Hochzeitsgäste Taylor Swift Schauspieler Ethan Hawke Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/KENA BETANCUR Hochzeitsgäste Taylor Swift Schauspieler Hugh Grant und Anna Eberstein Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Bing Guan Hochzeitsgäste Taylor Swift Model Gigi Hadid und Schauspieler Bradley Cooper

Von wem allerdings noch jede Spur eines Fotos fehlt, ist das Brautpaar selbst. Weder Taylor, noch Travis wurden beim Ankommen oder Verlassen der Location gesichtet.