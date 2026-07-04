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Es ist offiziell! Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet

Die „Love Story“-Interpretin hat Football-Spieler Travis Kelce im Madison Square Garden in New York geheiratet.
Stefanie Weichselbaum
04.07.2026, 08:32

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Taylor Swift küsst den Footballspieler Travis Kelce, der ein rotes Trikot der Kansas City Chiefs trägt.

Von „Secret Gardens“, „Sparkling Nights“ und natürlich „Romeo und Julia“ singt Popstar Taylor Swift in ihren Songs. Und genau diese romantische Stimmung soll sie jetzt auch bei ihrer Hochzeit mit dem Football-Spieler Travis Kelce im Madison Square Garden in New York eingefangen haben.

Bald ist Taylor Swift Braut: Diese Promihochzeiten sind unvergessen

Wurde zuerst noch von einem eigens aufgebauten Schloss in der Halle gesprochen, wurde das zwar später wieder dementiert, dennoch soll sich die Location in einen riesigen Garten verwandelt haben, wie ein Insider gegenüber dem Magazin „People“ gesagt hat. 

Im Vorfeld der Hochzeit herrschte strenge Geheimhaltung, der Bereich um den Madison Square Garden war hermetisch abgeriegelt. Davor war sogar noch ein großes weißes Zelt aufgebaut, in das die Autos der Gäste fuhren, um sie vor neugierigen Blicken zu schützen.

Weiße Zelte stehen auf einer Straße vor einem modernen Gebäude mit Dachgarten und einem Vornado Realty Trust-Schild im Hintergrund.

Ein riesiges weißes Zelt wurde vor dem Madison Square Garden aufgebaut

Umso überraschender war es, dass es in der Nacht auf Freitag dann ein offizielles Statement gab, aus dem „People“ zitiert und das auch in Auszügen auf dem Instagram-Kanal der Kelce Brothers gepostet wurde.

„Der Zeremonie haben beide Familien beigewohnt, geleitet wurde sie von Adam Sandler“, wurde da etwa bekannt gegeben. Außerdem hatte Taylor keine Brautjungfern im herkömmlichen Sinne. Ihr Trauzeuge war ihr Bruder Austin Swift, für Travis Kelce übernahm diese Rolle wiederum sein Bruder Jason Kelce.

„Die Looks für die Hochzeitszeremonie von Braut und Bräutigam wurden von Christian Dior Haute Couture entworfen. Sie stammen von Jonathan Anderson, Creative Director der Dior Women’s-, Men’s- und Haute-Couture-Kollektionen, und wurden in enger Zusammenarbeit mit Braut und Bräutigam gestaltet“, heißt es gegenüber People.

Taylors Schuhe waren von Louboutin, der Schmuck von Cartier.

Unter den Hochzeitsgästen waren Model Gigi Hadid, Schauspieler Bradley Cooper, seine Kollegin Selena Gomez, Sängerin Camila Cabello, Sänger Ed Sheeran, Model Karlie Kloss und viele mehr.

Expected wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City

Hochzeitsgäste Taylor Swift

Schauspielerin Selena Gomez

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Hochzeitsgäste Taylor Swift

Schauspieler Jason Sudeikis

US-ENTERTAINMENT-MUSIC-NFL-SWIFT-KELCE

Hochzeitsgäste Taylor Swift

Schauspieler Ethan Hawke

US-ENTERTAINMENT-MUSIC-NFL-SWIFT-KELCE

Hochzeitsgäste Taylor Swift

Schauspieler Hugh Grant und Anna Eberstein

Expected wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City

Hochzeitsgäste Taylor Swift

Model Gigi Hadid und Schauspieler Bradley Cooper

Von wem allerdings noch jede Spur eines Fotos fehlt, ist das Brautpaar selbst. Weder Taylor, noch Travis wurden beim Ankommen oder Verlassen der Location gesichtet.

Diesen Taylor-Swift-Song mag Taylor Swift am liebsten

Nachdem Taylor Swift jahrelang ihre Beziehungen und Trennungen in ihren Songs verarbeitet hat, durfte sie mit dem Football-Spieler Travis Kelce jetzt ihre persönliche „Love Story“ feiern. Die beiden lernten einander 2023 kennen und verlobten sich im August des Vorjahres.

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