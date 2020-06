Erzherzog trifft Prinzessin

Deutschland

Jessica

Beim Besuch all der Schlösser inÖsterreich, Südtirol und inkam sie den adeligen Bewohnern der historischen Gebäude näher: "Ich habe versucht, mich besser zu benehmen als sonst. Ich bin privat eine andere, ich bin lauter und rüpelhafter als bei den Grafen." Die Schlossbesitzer seien ihrer Meinung nach "allein durch die Art des Wohnens" verpflichtet, "anders" miteinander umzugehen: "Sie haben eigene Sitten und sind höflicher als wir. Man achtet viel mehr auf das, was man hat, weil alles denkmalgeschützt ist."

Eduard – ohne "von" – Habsburg-Lothringen, der von Freunden gern " Erzherzog" gerufen wird, ist in diesen Kreisen aufgewachsen: "Ich selbst habe aber nie in einem Schloss gewohnt – und will auch keines besitzen.", Der 47-Jährige, erster Habsburger, der bei einer TV-Serie eine Hauptrolle spielt, erinnert sich: "Mein Cousin Karl war schon einmal Showmaster. Ich bin jedoch der erste, der nach einem Drehbuch Texte lernen musste und von früh bis abends vor der Kamera stand." Nach den langen Dreharbeiten ist der Vater von sechs Kindern froh, wieder zu Hause zu sein: "Für meine Familie war’s eine große Herausforderung. Ich habe die Freuden und Vorteile des Skypens kennengelernt. Besonders meine Frau ist glücklich, dass ich wieder da bin. Einen Sieben-Personen-Haushalt zu führen, wenn noch dazu der Mann nicht da ist, das ist mehr als sportlich."

Mit Witz und Charme führt Habsburg neben Jessica Schwarz durch die neue Staffel: "Der Kern meiner Figur ist stark an mich angelehnt. Aber einige Elemente wurden übertrieben: Ich fürchte mich weder vor Hunden noch esse ich privat so viel, wie ich es in dieser Serie tue!"