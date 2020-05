Nackte Kollegen im Visier

APAKMA18 - 23052007 - MISTELBACH - OESTERREICH: ZU APA 371 KI - Kuenstler Herman Nitsch (l) und Niederoesterreichs LH Erwin Proell am Mittwoch, 23. Mai 2007 annlaesslich der Eroeffnung des Herman Nitsch gewidmeten Museums im Museumszentrum in Mistelbach. APA-FOTO: ERNST WEISS

Keine Frage: Das Thema der übermalten Aktfotografien ist keine leichte Kost. Denn Wurm zeigt nicht nur sich selbst, sondern auch – ausschließlich männliche – befreundete Künstlerkollegen über 55, so wie Gott sie schuf. Aber sicherlich gibt es interessierte Menschen, die sich schon einmal gefragt haben, wie wohl Hermann Nitsch , Christian Ludwig Attersee , Hubert Scheibl und Herbert Brandl „unten ohne“ aussehen. Bei Matthias Hartmann , der so wie Hermann Nitsch unter den Gästen weilte, wollte der Künstler jedoch bewusst nicht alles offenlegen: „Er steht als Burgtheaterdirektor zu sehr in der Öffentlichkeit, das hätte ihm geschadet“, so der 58-Jährige, der von seiner schönen Ehefrau Elise Mougin begleitet wurde.