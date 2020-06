„Schiff ahoi“ bei Vollmond

Hannes Kartnig

Pröll

„Wir haben leider die Situation, dass wir dem einen oder anderen absagen müssen. Wer heuer nicht dran kommt, ist nächstes Jahr an der Reihe“, sagte der Landesvater.ist auf jeden Fall immer dabei.: „Er hat sich in Zusammenhang mit der Entwicklung des Fußballs in Niederösterreich unglaubliche Dienste erworben und war beratend tätig.“

Skirennläufer Rainer Schönfelder saß heuer als Stargast am Pröll’schen Ehrentisch. „Der kann das, was ich nicht kann: Skifahren und Tanzen“, scherzte Pröll und steckte Schönfelder in einen niederösterreichischen Kalmuck-Janker. Der frisch gebackene Dancing Star kam mit Freundin Manuela im Partnerlook. Was die beiden unter dem Schottenrock anhatten, verrieten sie nicht.

Erstmals an Bord traf man auch Staatssekretär Sebastian Kurz. „Ich bin ja ein halber Niederösterreicher, meine Eltern sind aus dem Waldviertel von einem Bauernhof, dort habe ich meine Kindheit verbracht“, sagte der 26-jährige Shootingstar der ÖVP . „ Pröll war einer derjenigen, die mich zu Beginn im Staatssekretariat, wo ich einen ziemlich starken medialen Gegenwind gehabt habe, unterstützte und sagte: ,Lasst ihn doch einmal ein halbes Jahr arbeiten, geben wir ihm eine Chance.‘“