Mit 50 Eltern: Erstes Baby für Daniel Craig & Rachel Weisz

Sie ist 48, er 50 – jetzt werden Rachel Weisz und "James Bond"-Star Daniel Craig zum ersten Mal Eltern eines gemeinsamen Kindes. Weisz selbst hat die Babynews gegenüber der New York Times persönlich verkündet.

Spätes Babyglück für Weisz & Craig

Die Schauspielerin erzählte, dass sie und ihr Mann "sehr aufgeregt" seien ob des Familienzuwachses. Noch wissen sie aber nicht, ob sie einen Buben oder ein Mädchen bekommen. "Daniel und ich sind so glücklich. Wir werden einen kleinen Menschen haben. Wir können es nicht erwarten, ihn oder sie kennenzulernen. Es ist so ein Mysterium", so Weisz.