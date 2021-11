Erster gemeinsamer Auftritt: Kanye West datet dieses Model

US-Rapper Kanye West soll schon seit einiger Zeit nicht mehr Single sein. Nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian soll der Musiker ein 22-jähriges Model namens Vinetria daten. Die beiden haben sich am Wochenende bei einem Basketballspiel in Minneapolis erstmals gemeinsam gezeigt. Das Model und der Rapper wurden in der ersten Reihe sitzend geknipst.

Page Six berichtet indes, dass die beiden schon länger einander daten sollen. Man habe bisher nur nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, um die Beziehun öffentlich zu machen.

Bereits vergangenen Monat soll Vinetria Berichten zufolge mit Kanye West in Miami gewesen sein, als er aus beruflichen Gründen in Florida weilte. Geäußert hat sich der Rapper bisher aber noch nicht zu seiner vermeintlichen neuen Liebe.