Erste Münzen mit König Charles' linker Gesichtshälfte kommen in Umlauf

"Für viele Menschen wird es das erste Mal in ihrem Leben sein, dass sie sehen, wie ein neuer Monarch auf Geld erscheint", sagte der Chef des Royal Mint Museum, Kevin Clancy. Von der Gedenkmünze, die an Queen Elizabeth II erinnert, sollen 9,6 Millionen Exemplare hergestellt werden. Charles' Mutter war am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben.

Einer alten Tradition folgend wird bei dem Monarchen die linke Gesichtshälfte abgebildet, nachdem bei seiner Mutter die rechte zu sehen war. Als Hommage an die Queen zeigt die Rückseite das Design, das auf Münzen zum Gedenken an ihre Krönung in der Westminster Abbey 1953 zu sehen war. Es besteht aus den Vierteln des Königswappens mit Symbolen der vier Landesteile – eine Rose für England, eine Distel für Schottland, ein Kleeblatt für Nordirland und ein Lauch für Wales.