Erste Film-Hauptrolle: Ella Travolta tritt in die Fußstapfen ihres Vaters

Bisher hatte Ella Travolta in einigen Serien und TV-Shows Auftritte absolviert, wo sie aber immer sich selbst portraitierte. Tatkräftige Unterstützung bekommt Ella wohl von ihrem Papa. Mit diesem stand sie bereits in "Old Dogs - Daddy oder Deal" (2009) und zuletzt für "The Poison Rose" (2019) vor der Kamera - wo sie jeweils aber nur eine Nebenrolle inne hatte. Nun liegt es an ihr, das Publikum davon zu überzeugen, dass auch sie das Zeug zum Filmstar hat.