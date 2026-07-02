Kurz vor ihrer Hochzeit: Bewegender Moment zwischen Eros Ramazzotti und Tochter Aurora

Bewegender Auftritt im Allianz Stadion in Turin: Der italienische Popstar Eros Ramazzotti hat gemeinsam mit seiner Tochter Aurora seinen bekannten Song „L ́Aurora“ gesungen und damit das Publikum berührt. Das Video mit dem Duett der beiden kurz vor der am Samstag auf Sizilien geplanten Hochzeit der 30-jährigen Aurora ging im Internet viral. Den Song hatte der Künstler kurz vor der Geburt seiner Tochter geschrieben. „Aurora“ heißt auf Deutsch „Morgenröte“.

Zu Beginn des Konzerts verfolgte Aurora Ramazzotti die Show zunächst aus dem Publikum. Später holte ihr Vater sie überraschend auf die Bühne, wo beide das nach ihr benannte Lied sangen. Der gemeinsame Auftritt wurde von herzlichen Umarmungen begleitet. Das Lied erschien 1996 auf dem Erfolgsalbum „Dove c'è musica“ und ist eine der bekanntesten Balladen Ramazzottis. Nach der Veröffentlichung wurde Aurora einer der beliebtesten Mädchennamen in Italien.

Hochzeit auf Sizilien

Aurora Ramazzotti, Tochter des Sängers und der Moderatorin Michelle Hunziker, arbeitet als Moderatorin und Influencerin. Sie heiratet am Samstag ihren langjährigen Partner Goffredo Cerza (30), mit dem sie einen dreijährigen Sohn namens Cesare Augusto hat. Die Feierlichkeiten sollen laut Medienberichten drei Tage dauern.

Die Beziehung zwischen Ramazzotti und Cerza begann vor rund neun Jahren über gemeinsame Freunde. Goffredo Cerza mit italienisch-britischen Wurzeln hält sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, ist jedoch fest in ihr gemeinsames Leben eingebunden. Das Paar verlobte sich am 1. Dezember 2025. Die Nachricht verkündete Ramazzotti anschließend über Instagram. Laut Medienberichten soll die Hochzeit im Schloss Xirumi Serravalle in Lentini in der Provinz Syrakus stattfinden.