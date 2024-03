Erneuter Schicksalsschlag: Patrice Aminati hat Metastasen in der Lunge

Fernsehmoderator Daniel Aminati hat sich wegen einer erneut ausgebrochenen Krebs-Erkrankung seiner Frau Patrice mit einer ergreifenden Botschaft an seine Fans gewandt. Er sei mit seiner Familie voller Hoffnung und mit neuen Wünschen in das neue Jahr gestartet, wie er in einem Kurzvideo sagte, das er am Dienstag bei Instagram veröffentlichte.

Dann fügte der 50-Jährige hinzu: "Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin schon wieder mittendrin." Das "leidige Thema Krebs" habe sie wieder eingeholt. Das Video sei vor drei Wochen entstanden, wie es in der Bildunterschrift des Videos heißt.

Erst im Herbst vergangenen Jahres sei ihnen von den Ärzten mitgeteilt worden, dass der Krebs in Patrices Körper keine Metastasen mehr gebildet habe. Daraufhin seien sie davon ausgegangen, dass sie nur noch ein paar Monate Tabletten nehmen müsse und "dann kann man wieder Lambada tanzen und das Leben in vollen Zügen genießen", so Aminati.

Aminati: "Ich habe so geschrien" Vor rund fünf Wochen dann die Ernüchterung: Einem neuen Befund zufolge habe Patrice Metastasen in der Lunge. "Inzwischen ist die Infusions- und Strahlentherapie in vollem Gange und schlägt mit erheblicher Wucht zu", schrieb er. Im April vergangenen Jahres hatte Aminati eine bevorstehende Lese-Tournee abgesagt, um für seine kranke Frau da zu sein. In seiner Botschaft am Dienstag ließ er seine Fans wissen, wie er sich nach dem erneuten Befund gefühlt habe: "Ich habe so geschrien, ich habe Gott verflucht." Gleichzeitig appellierte Aminati aber auch an seine Zuschauer und Zuschauerinnen, den tieferen Sinn hinter dramatischen Ereignissen zu sehen. Denn auch diese könnten Kräfte und Hoffnung freisetzen. Zudem betonte der ehemalige Sänger der Band Bed & Breakfast, seine feste Überzeugung, dass seine Familie diese schwierige Zeit gut überstehen werde. "Ich weiß, dass die angstvollen Tränen der letzten Wochen spätestens in einem Jahr Tränen der Freude sein werden."