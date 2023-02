Erkrankte Queen Consort Camilla auf dem Wege der Besserung

Sie werde daher am Mittwoch ihren Ehemann K√∂nig Charles III (74) nicht bei einem Besuch bei der Wohlt√§tigkeitsorganisation Felix Project in London begleiten. "Der Terminkalender Seiner Majest√§t bleibt davon unber√ľhrt", hie√ü es. Der Palast hatte am 13. Februar Camillas erneute Corona-Infektion bekanntgegeben. Die K√∂nigsgemahlin sagte daraufhin Besuche in Milton Keynes, Birmingham und Telford ab und verschob einen Empfang zu Ehren ihres Buchclubs.

The Felix Project bereitet t√§glich bis zu 5.000 Mahlzeiten f√ľr Bed√ľrftige vor. Die Organisation hatte j√ľngst eine pers√∂nliche Spende des K√∂nigs erhalten.